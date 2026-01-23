New York: pioggia di acquisti su CSX

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,02%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CSX
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di CSX
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,75 USD con area di resistenza individuata a quota 37,62. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)