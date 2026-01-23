Milano
17:28
44.753
-0,75%
Nasdaq
17:28
25.649
+0,51%
Dow Jones
17:28
49.144
-0,49%
Londra
17:28
10.135
-0,15%
Francoforte
17:28
24.862
+0,02%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ A New York corre CSX
A New York corre CSX
Migliori e peggiori
,
In breve
23 gennaio 2026 - 16.10
Rialzo per la
compagnia ferroviaria statunitense
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,02%.
Condividi
Leggi anche
New York: pioggia di acquisti su CSX
A New York corre Intel
A New York corre BlackRock
A New York corre Builders FirstSource
Argomenti trattati
New York
(468)
Titoli e Indici
CSX
+4,75%
Altre notizie
A New York corre Applied Materials
New York: rosso per Micron Technology
New York: al centro degli acquisti Micron Technology
New York: andamento sostenuto per Micron Technology
New York: andamento rialzista per Micron Technology
New York: in calo Gilead Sciences
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto