Milano 17:28
44.753 -0,75%
Nasdaq 17:28
25.649 +0,51%
Dow Jones 17:28
49.144 -0,49%
Londra 17:28
10.135 -0,15%
Francoforte 17:28
24.862 +0,02%

A New York corre CSX

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre CSX
Rialzo per la compagnia ferroviaria statunitense, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,02%.
Condividi
```