PALLADIUM del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo dell'2,00%.
Lo status tecnico di breve periodo del palladio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.923,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.819,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2.027,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)