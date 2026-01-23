Si muove in ribasso Intel a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale produttore di chip
, che mostra un -15,81%.
L'andamento di Intel
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo del colosso dei semiconduttori
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,31 USD. Possibile una discesa fino al bottom 44,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)