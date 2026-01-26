Milano 17:27
44.974 +0,32%
Nasdaq 17:27
25.765 +0,62%
Dow Jones 17:27
49.282 +0,37%
Londra 17:27
10.157 +0,13%
Francoforte 17:26
24.955 +0,22%

Cambi: euro a 0,8678 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 0,8678 sulla sterlina inglese alle 11:30.
