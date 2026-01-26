Milano 17:28
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:28
25.771 +0,64%
Dow Jones 17:28
49.277 +0,36%
Londra 17:28
10.156 +0,12%
Francoforte 17:28
24.956 +0,22%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 271,06 punti.
Condividi
```