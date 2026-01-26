Gas, il prezzo del TTF ad Amsterdam vola su massimo di 42,50 euro/Mwh

(Teleborsa) - La settimana parte con un forte rialzo del prezzo del gas
sulle piazze internazionali, inclusa Amsterdam, dove il prezzo di riferimento del Future sul Gas TTF
per consegna febbraio sulla borsa olandese fa segnare un prezzo di 41,815 euro/Mwh, in rialzo del 4,4%
rispetto alla chiusura di venerdì. Questa mattina era stato toccato un massimo a 42,50 euro
.
Un andamento che replica il forte aumento
delle quotazioni del gas statunitense, la qualità Henry Hub
quotata al Nymex, con il contratto in consegna a febbraio che fa segnare un valore di 6,256 dollari per MM BTU, in rialzo del 18,6%.
A sostenere il gas concorre l'ondata di gelo che ha investito gli Stati Uniti
, bloccando ogni attività, che farà impennare il costo delle bollette per il riscaldamento
. Non va troppo meglio per l'Europa
, investita da perturbazioni atlantiche
, e per l'Italia
, dove resta in allerta il Sud Italia e si attende la neve sull'Appennino.
Ad aggravare la situazione il basso livello degli stoccaggi
, che in Europa di attestano al 45,59%, inferiore al 56,18%b della stessa settimana del 2025, mentre la stagi0one invernale entra nel vivo. Il meteo avverso, inoltre, fa coppia con le tensioni geopolitiche
che tengono i prezzi in tensione.