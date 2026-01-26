Londra: scambi al rialzo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la catena inglese di supermercati
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Sainsbury's
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,146 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,103.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)