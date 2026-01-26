Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:35
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:35
49.256 +0,32%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: scambi al rialzo per Sainsbury's

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la catena inglese di supermercati, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Sainsbury's suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,146 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,103.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```