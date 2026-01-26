Londra: scambi al rialzo per Sainsbury's

catena inglese di supermercati

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,146 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,103.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)