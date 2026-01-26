Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: andamento sostenuto per CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale di sicurezza informatica, con un rialzo del 3,71%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +0,94% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di medio periodo di CrowdStrike Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 475,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 492,8, mentre il primo supporto è stimato a 457,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
