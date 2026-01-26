New York: andamento sostenuto per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale di sicurezza informatica
, con un rialzo del 3,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +0,94% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di medio periodo di CrowdStrike Holdings
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 475,3 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 492,8, mentre il primo supporto è stimato a 457,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)