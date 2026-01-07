New York: in forte denaro CrowdStrike Holdings

leader mondiale di sicurezza informatica

Nasdaq 100

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,14%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 468,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 489,1. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 455.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)