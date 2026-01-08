Milano 17:35
CrowdStrike acquisisce SGNL per rafforzarsi nella sicurezza dell'identità di nuova generazione

(Teleborsa) - CrowdStrike, colosso della cybersecurity, ha annunciato giovedì l'acquisizione di SGNL, un fornitore di soluzioni di sicurezza per l’identità continua. L'acquisizione è parte della strategia di CrowdStrike per rafforzare le sue offerte di sicurezza delle identità di nuova generazione, consentendo l'accesso a identità umane, non umane (NHI) e AI in modo continuo, in base al rischio in tempo reale.

Con SGNL, ??CrowdStrike estenderà l'autorizzazione dinamica ai livelli di accesso cloud SaaS e hyperscaler. La combinazione di privilegi e accessi dinamici, unita all'intelligenza della piattaforma Falcon®, stabilisce un nuovo standard per la sicurezza dell'identità agentica.

"Gli agenti AI operano con velocità e accesso sovrumani, rendendo ogni agente un'identità privilegiata che deve essere protetta", ha affermato George Kurtz, CEO e fondatore di CrowdStrike. "Con SGNL, ??CrowdStrike fornirà un controllo degli accessi continuo e in tempo reale che elimina le lacune note e ignote dei privilegi legacy. Stiamo rivoluzionando il concetto di privilegi e accessi moderni, per ogni identità, umana o macchina. Questa è la sicurezza delle identità pensata per l'era dell'intelligenza artificiale".

La sicurezza delle identità, ha spiegato l'azienda, sta rapidamente diventando uno dei segmenti più grandi e in più rapida crescita della sicurezza informatica. Secondo IDC, si prevede che il mercato della sicurezza delle identità crescerà da circa 29 miliardi di dollari nel 2025 a 56 miliardi di dollari entro il 2029.

L'acquisizione, che dovrebbe concludersi durante il primo trimestre dell'anno fiscale 2027 di CrowdStrike, sarà pagata prevalentemente in contanti e include una quota di azioni soggette a condizioni di maturazione. I termini finanziari non sono stati resi noti.



(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
