Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
17:59
25.303
-1,70%
Dow Jones
17:59
48.888
-0,62%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 18.16
Home Page
/
Notizie
/ New York: Royal Caribbean Cruises si muove verso il basso
New York: Royal Caribbean Cruises si muove verso il basso
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Turismo
14 gennaio 2026 - 18.00
Pressione sulla
seconda più grande compagnia di crociere al mondo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,11%.
Argomenti trattati
Royal Caribbean Cruises
(6)
Titoli e Indici
Royal Caribbean
-5,26%
