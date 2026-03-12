New York: in calo United Health

(Teleborsa) - Retrocede la big delle assicurazioni sanitarie , con un ribasso del 2,53%.



La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo dell' assicuratore sanitario evidenzia un declino dei corsi verso area 274,6 USD con prima area di resistenza vista a 284,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 271,2.



