New York: risultato positivo per Apple

(Teleborsa) - Avanza la casa di Cupertino
, che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Apple
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso di Cupertino
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 250,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 254,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 248,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)