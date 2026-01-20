Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:00
25.076 -1,78%
Dow Jones 20:00
48.540 -1,66%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: scambi negativi per Apple

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Apple
(Teleborsa) - Rosso per la casa di Cupertino, che sta segnando un calo del 2,69%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Apple, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del colosso di Cupertino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 246,5 USD con tetto rappresentato dall'area 252,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 244,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```