New York: scambi negativi per Apple

casa di Cupertino

Dow Jones

Apple

colosso di Cupertino

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,69%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 246,5 USD con tetto rappresentato dall'area 252,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 244,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)