New York: balza in avanti Apple

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa di Cupertino
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario del colosso di Cupertino
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 273,5 USD. Prima resistenza a 279,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 269,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)