New York: balza in avanti Apple

casa di Cupertino

Dow Jones

Apple

colosso di Cupertino

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 273,5 USD. Prima resistenza a 279,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 269,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)