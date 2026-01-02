Milano 16:20
New York: balza in avanti Apple

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa di Cupertino, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Apple rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario del colosso di Cupertino si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 273,5 USD. Prima resistenza a 279,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 269,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
