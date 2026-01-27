Milano 11:07
45.085 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:07
10.188 +0,38%
Francoforte 11:07
24.913 -0,08%

Borsa: Londra, apertura +0,39%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,39%
Indice FTSE-100 +0,39% a quota 10.188,14 dopo l'apertura.
Condividi
```