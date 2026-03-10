Milano
13:33
44.852
+1,88%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:33
10.375
+1,22%
Francoforte
13:33
23.826
+1,78%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +1,14%
Borsa: Londra, apertura +1,14%
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 +1,14% a quota 10.366,85 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura +0,23%
Borsa: Londra, apertura -0,04%
Borsa: Londra, apertura -0,87%
Borsa: Londra, apertura +0,34%
Argomenti trattati
Londra
(206)
·
FTSE 100
(112)
Titoli e Indici
FTSE 100
+1,22%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura -0,24%
Borsa: Londra, apertura +0,31%
Borsa: Londra, apertura +0,2%
Borsa: Londra, apertura +0,33%
Borsa: Londra, apertura -0,91%
Borsa: Londra, apertura +0,44%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto