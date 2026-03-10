Milano 13:33
44.852 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:33
23.826 +1,78%

Borsa: Londra, apertura +1,14%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +1,14%
Indice FTSE-100 +1,14% a quota 10.366,85 dopo l'apertura.
Condividi
```