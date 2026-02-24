Milano 11:00
46.586 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:00
10.669 -0,15%
Francoforte 11:00
24.961 -0,12%

Borsa: Londra, apertura -0,25%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,25%
Indice FTSE-100 -0,25% a quota 10.657,89 dopo l'apertura.
Condividi
```