Francoforte: in calo TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI
, che tratta con una perdita dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,993. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)