Francoforte: in calo TUI
(Teleborsa) - Pressione su TUI, che tratta con una perdita dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di TUI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,993. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,35.

