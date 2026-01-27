Francoforte: in calo TUI

TUI

Germany MDAX

TUI

TUI

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,88%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,993. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)