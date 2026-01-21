Francoforte: andamento rialzista per TUI

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per TUI
, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che TUI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,58%, rispetto a -4,15% del Germany MDAX
).
Il quadro tecnico di TUI
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,755 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,599.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)