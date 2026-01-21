Milano 10:45
Francoforte: andamento rialzista per TUI
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per TUI, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,58%, rispetto a -4,15% del Germany MDAX).


Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,755 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,599.

