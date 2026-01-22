Milano 13:14
Francoforte: brillante l'andamento di TUI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di TUI, con una variazione percentuale del 3,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 9,04. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,886.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
