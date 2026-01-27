Milano 11:10
45.074 +0,27%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:10
10.188 +0,38%
Francoforte 11:10
24.906 -0,11%

GOLD del 26/01/2026

Finanza
GOLD del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Modesta la performance per il metallo giallo, che ha registrato un marginale guadagno a 5.010,9.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.070,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.891,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.250,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
