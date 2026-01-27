New York: movimento negativo per Home Depot

colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,97%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 384,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 376. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 392,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)