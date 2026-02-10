Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per Home Depot

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Home Depot. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Home Depot evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 392,4 USD. Primo supporto a 384,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 379.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
