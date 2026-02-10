Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:37
25.278 +0,04%
Dow Jones 18:37
50.364 +0,45%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

New York: brillante l'andamento di Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Home Depot
Seduta positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che avanza bene del 2,21%.
Condividi
```