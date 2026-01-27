Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Humana

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che soffre con un calo del 20,36%.

L'andamento di Humana nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 203,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 219,9. Il peggioramento di Humana è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 196,3.

