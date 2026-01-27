New York: rally per Western Digital

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che mostra una salita bruciante del 5,67% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Western Digital
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 259 USD. Possibile una discesa fino al bottom 246,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 271,2.
