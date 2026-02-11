Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:19
25.060 -0,27%
Dow Jones 16:19
50.057 -0,26%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:19
24.875 -0,45%

New York: luce verde per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Western Digital
Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che scambia in rialzo del 5,85%.
Condividi
```