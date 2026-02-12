Milano 16:53
46.510 0,00%
Nasdaq 16:53
25.008 -0,77%
Dow Jones 16:53
50.176 +0,11%
Londra 16:53
10.467 -0,05%
Francoforte 16:53
25.050 +0,78%

New York: accelera Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera Western Digital
Grande giornata per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,97%.
Condividi
```