New York: scambi in positivo per Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Microsoft ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 482 USD. Primo supporto individuato a 475,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 488,6.

