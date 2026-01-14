Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 21:34
25.448 -1,14%
Dow Jones 21:34
49.137 -0,11%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: si concentrano le vendite su Microsoft

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Microsoft
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,43%.

La tendenza ad una settimana di Microsoft è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società informatica di Redmond suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 455,5 USD con tetto rappresentato dall'area 465,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 451,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
