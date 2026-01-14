New York: si concentrano le vendite su Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano
, che presenta una flessione del 2,43%.
La tendenza ad una settimana di Microsoft
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società informatica di Redmond
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 455,5 USD con tetto rappresentato dall'area 465,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 451,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)