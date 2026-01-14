New York: si concentrano le vendite su Microsoft

colosso informatico americano

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,43%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 455,5 USD con tetto rappresentato dall'area 465,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 451,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)