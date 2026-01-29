Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 17.50
Microsoft, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
29 gennaio 2026 - 16.10
Ribasso per il
colosso informatico americano
, che tratta in perdita del 10,93% sui valori precedenti.
