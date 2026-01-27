Milano 11:12
PALLADIUM del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 7,81%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.254,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.952,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.556,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
