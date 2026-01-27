PNRR: cabina di regia a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - E' in corso a Palazzo Chigi lacon all’ordine del giornoSecondo quanto si apprende, allapresieduta dal Ministro per gli affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, partecipano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.prevista per domani quando si affronterà il