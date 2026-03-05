Meloni sente Zelensky su trattative pace e situazione Medioriente

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglioha avuto oggi unacon il Presidente dell’Ucraina"Il colloquio ha permesso unsullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura - spiega un nota di Palazzo Chigi - per l’Ucraina e sui prossimi, anche alla luce degli attualiI due leader hanno ribadito che in questa fase èe il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente.Il Presidente Zelensky haa sostegno del settore energetico ucraino. Meloni dal canto suo ha rinnovato la vicinanza dell’Italia all'Ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese.