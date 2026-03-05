Meloni sente Zelensky su trattative pace e situazione Medioriente

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
ha avuto oggi una conversazione telefonica
con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky
.
"Il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute
sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura - spiega un nota di Palazzo Chigi - per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere
, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente"
.
I due leader hanno ribadito che in questa fase è indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani
e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente.
Il Presidente Zelensky ha ringraziato l’Italia per l’invio di forniture di emergenza
a sostegno del settore energetico ucraino. Meloni dal canto suo ha rinnovato la vicinanza dell’Italia all'Ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese.