Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 21:46
24.918 -0,70%
Dow Jones 21:46
47.850 -1,82%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Meloni sente Zelensky su trattative pace e situazione Medioriente

Politica
Meloni sente Zelensky su trattative pace e situazione Medioriente
(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura - spiega un nota di Palazzo Chigi - per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente".

I due leader hanno ribadito che in questa fase è indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente.

Il Presidente Zelensky ha ringraziato l’Italia per l’invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino. Meloni dal canto suo ha rinnovato la vicinanza dell’Italia all'Ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese.
Condividi
```