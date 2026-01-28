Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Bene Carl Zeiss Meditec
, con un rialzo dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di Carl Zeiss Meditec
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Carl Zeiss Meditec
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 27,35 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)