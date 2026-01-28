Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:16
26.016 +0,30%
Dow Jones 18:16
49.042 +0,08%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: amplia l'ascesa F5

Protagonista l'azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,56%.
