Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:19
26.029 +0,35%
Dow Jones 18:19
49.057 +0,11%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: Textron in forte calo

Migliori e peggiori
New York: Textron in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il Gruppo industriale attivo nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, che esibisce una perdita secca del 7,61% sui valori precedenti.

L'andamento di Textron nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 90,48 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 83,98. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```