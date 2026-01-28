New York: Textron in forte calo

Gruppo industriale attivo nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza

Textron

S&P-500

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 7,61% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 90,48 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 83,98. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 80,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)