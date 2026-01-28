New York: violenta contrazione per Axon Enterprise

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -6,14%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 599,8 USD e supporto visto a quota 558,1. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 641,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)