New York: violenta contrazione per Axon Enterprise

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che presenta un pessimo -6,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Axon Enterprise
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Axon Enterprise
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 599,8 USD e supporto visto a quota 558,1. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 641,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)