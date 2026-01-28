Piazza Affari: performance negativa per BPER Banca

(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di credito emiliano
, che presenta una flessione dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di BPER Banca
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della Banca emiliana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,86 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)