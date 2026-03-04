Milano 14:51
Piazza Affari: risultato positivo per BPER Banca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito emiliano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,23%.

L'andamento di BPER Banca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della Banca emiliana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,59. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,59.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
