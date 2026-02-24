Milano 11:09
46.573 -0,27%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:09
10.667 -0,16%
Francoforte 11:09
24.950 -0,17%

Piazza Affari: calo per BPER Banca

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di credito emiliano, con un ribasso del 2,74%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di BPER Banca subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo della Banca emiliana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,27 Euro e primo supporto individuato a 11,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,58.

