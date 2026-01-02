Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:24
25.216 -0,14%
Dow Jones 20:24
48.311 +0,52%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

A New York, forte ascesa per Constellation Energy

Grande giornata per il fornitore statunitense di energia pulita, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,46%.
