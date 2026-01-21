Milano 15:48
Ethiopian Airlines conferma ordine di 9 Boeing

(Teleborsa) - La compagnia aerea Ethiopian Airlines ha confermato l’acquisto di 9 Boeing 787-9 Dreamliner, con consegne previste tra il 2031 e il 2033.

L’introduzione dei nuovi aeromobili è finalizzata all’espansione del network della compagnia e al rafforzamento della connettività internazionale, offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio più flessibili.

Il più recente ordine di B787 segue l’impegno per l’acquisto di 11 jet 737 MAX annunciato durante il Dubai Airshow. Gli ordini per i 787 e i 737 MAX, finalizzati nel dicembre 2025, portano a 20 il numero complessivo di aeromobili Boeing a basso consumo di carburante aggiunti al portafoglio ordini di Ethiopian Airlines.
