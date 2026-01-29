Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Effervescente l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,58%.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28.225,9 e primo supporto individuato a 27.028,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29.422,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)