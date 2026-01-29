Milano 12:38
45.360 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:38
10.213 +0,58%
Francoforte 12:38
24.591 -0,93%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Effervescente l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,58%.

L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28.225,9 e primo supporto individuato a 27.028,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29.422,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```