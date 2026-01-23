Milano 12:29
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Appiattita la performance dell'Hang Seng Index, che porta a casa un trascurabile +0,17%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 26.820,8 e supporto visto a quota 26.463,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 27.178,2.


