Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
L'Hang Seng Index ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 26.923,6.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27.169,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.508,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.830,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)