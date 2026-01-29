Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:42
25.733 -1,11%
Dow Jones 20:42
48.976 -0,08%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Crolla a New York Tyler Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che esibisce una perdita secca dell'8,38% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Tyler Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tyler Technologies, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 373,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 405,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 362,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
