Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:43
25.735 -1,11%
Dow Jones 20:43
48.986 -0,06%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: profondo rosso per Tyler Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Tyler Technologies
Pressione su la società specializzata nello sviluppo di software per il settore pubblico, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,38%.
Condividi
```